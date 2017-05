Dikabarkan, Javier Bardem Lakoni Monster Frankenstein, Begini Update-nya!

SRIPOKU.COM - Javier Bardem telah mengonfirmasi bahwa ia sedang dalam pembicaraan untuk membintangi monster Frankenstein di film "Frankenstein" produksi Universal Monster Universe.

Meskipun belum ada pengumuman resmi dari studio tentang masalah ini, aktor tersebut mengatakan bahwa dia "akan senang menjadi bagian dari film tersebut."

"Yeah, well, ada pembicaraan," kata Bardem kepada Cinema Blend.

"Dan saya ingin menjadi bagian dari itu, karena itu karakter ikonik! Dan saya punya kepala yang besar." [Tertawa]

"Mereka tidak akan menyia-nyiakan banyak uang untuk riasan, itu sudah pasti," tambahnya.

Sementara itu, Bardem bisa dilihat sebagai bajak laut hantu di "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" dan akan membintangi bersama Jennifer Lawrence di film "mother!"

Kembali di tahun 1930-an, monster Frankenstein pernah diperankan oleh Boris Karloff.

Makhluk itu, yang didasarkan pada karakter ikonik dari novel klasik Shelley dengan judul yang sama, telah digambarkan oleh aktor terkenal sejak zaman Karloff.

Di antara aktor yang memainkan karakter tersebut adalah Robert De Niro, Peter Boyle dan Tom Noonan.