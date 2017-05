Arab Saudi dan AS Teken Kesepakatan Bisnis Rp 2660 Triliun

Presiden AS, Donald Trump, disambut Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz, saat mendarat di Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Sabtu (20/5/2017).

SRIPOKU.COM, RIYADH - Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi.

Selama kunjungan Trump tersebut, beberapa kesepakatan bisnis bernilai fantastis ditandatangani oleh perusahaan-perusahaan AS dan Arab Saudi.

Penandatanganan kesepakatan bisnis ini sejalan dengan upaya Arab Saudi untuk mengurang ketergantungan ekonominya pada minyak. Lalu, apa saja kesepakatan bisnis kedua negara tersebut?

Mengutip Reuters, Senin (22/5/2017), perusahaan minyak Saudi Aramco menyatakan telah menandatangani kesepakatan senilai 50 miliar dollar AS dengan perusahaan-perusahaan AS.

Menteri Energi Arab Saudi Khalid Al-Falih menyatakan kesepakatan yang melibatkan seluruh perusahaan senilai total 200 miliar dollar AS. Banyak di antara kesepakatan itu adalah dirancang untuk memproduksi barang-barang di Arab Saudi yang sebelumnya harus diimpor.

Beberapa kesepakatan sudah diumumkan sebelumnya, sementara beberapa lainnya masih harus negosiasi lanjutan. Kesepakatan-kesepakatan ini menunjukkan nafsu Arab Saudi terhadap modal dan teknologi asing, lantaran berupaya menurunkan ketergantungannya pada ekspor minyak.

Rendahnya harga minyak dalam beberapa tahun terakhir membuat ekonomi Arab Saudi lemah dan APBN jebol.

"Kami ingin perusahaan-perusahaan asing melirik Arab Saudi sebagai platform untuk ekspor ke pasar-pasar lain," kata Al-Falih.

Lembaga pendanaan Arab Saudi Public Investment Fund dan perusahaan ekuitas AS Blackstone menyatakan tengah mempelajari proposal untuk menciptakan program pembiayaan senilai 40 miliar dollar AS untuk berinvestasi di proyek-proyek infrastruktur, umumnya di AS.

Program itu akan mengambil 20 miliar dollar AA dari PIF dan tambahannya dari pembiayaan utang.