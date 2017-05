Pasangan Artis Ini Sudah Dapati Restu Oma hingga Beredar Undangan Pernikahan Mereka

SRIPOKU.COM - Kabar mengejutkan ini sepertinya akan membuat kaum laki-laki dan perempuan akan patah hati.

Perjalanan cinta keduanya bisa dibilang tak selalu mulus.

Hamish Daud, aktor blasteran ini diketahui pernah menjalin hubungan dengan Nadine Chandrawinata sebelum bertemu dengan perempuan yang satu ini.

Dan sang perempuan diketahui pernah menjalin hubungan dengan dua pesohor tanah air juga.

Kamga dan Keenan Pearce adalah dua pria yang pernah mengisi hati Raisa Adriana.

Namun keduanya akhirnya bertemu dan menjalin hubungan hingga sekarang.

Hamish dan Raisa seakan tak terpisahkan sejak keduanya sering terlihat bersama.

Namun kabar terbaru dari mereka ini mengalihkan perhatian banyak orang.

Dilihat dari akun @lambe_turah, terlihat sebuah foto berornamen bunga-bunga.

"Come Join Us For An Engagement Ceremony,