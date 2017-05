Jangan Khawatir Tubuh Berlemak Cukup Makan Buah Ini Sehari, Berani Coba?

SRIPOKU.COM - Perut yang berlipat-lipat sering kali bikin kita nggak percaya diri.

Terlebih saat memakai pakaian yang cukup menempel di tubuh.

Alih-alih percaya diri melenggang di depan banyak orang, kita sibuk menutupi si belly dengan tas atau yang lain.

Banyak usaha keras dilakukan untuk menghilangkan lemat-lemak membukit di perut, sayangnya masih saja tak terlihat hasilnya.

Nah, kali ini kamu tak perlu khawatir untuk menghempaskannya.

Hanya dengan mengkonsumsi satu buah rumahan ini bisa membuat tubuhmu langsing tanpa lemak.

An apple a day keeps the doctor away nampaknya memang benar-benar berlaku.

Apel memiliki banyak vitamin dan nutrisi yang memiliki banyak manfaat.

Apel Granny Smith (huffingtonpost.com)