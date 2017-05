3 Hal yang Disukai Penggemar Lee Dong Wook, Nomor 2 Tak Disangkan sayang Anak Kecil

SRIPOKU.COM - Artis peran Lee Dong Wook (35) yang populer berkat serial drama Korea Goblin (Guardian: The Lonely and Great God) telah banyak memikat penggemarnya di Indonesia.

Selain tampan dan menawan, rupanya ada tiga hal lain yang disukai oleh penggemar.

1. Rendah hati

“Aku belum pernah ketemu Korean idol yang ambil hadiah-hadiah dari fans. Dia emang baik, sih,” uajr Haya Rakki, salah satu penggemar ketika ditanyai Kompas.com, Sabtu (20/5/2017).

Haya mengaku bahwa ia sempat membawa sebuket bunga untuk Lee Dong Wook saat ia menyambut kedatangan pria itu di Bandara Soekarno Hatta pada Kamis (18/5/2017) malam. Namun, lantaran penjagaan yang ketat, Haya tak bisa memberikan bunga itu pada idolanya.

Namun, seusai Lee Dong Wook menggelar press conference di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Jumat (19/5/2017), akhirnya Haya berhasil memberikan bunga itu pada idolanya.

“Enggak nyangka bannget sumpah,” tambahnya.

2. Penyuka anak kecil

“Pas di (reality show) The Return of Superman tuh kan pertama kali ketemu Daebak dan kakak-kakaknya gitu, tapi dia kayak seneng banget gitu,” terang Haya.

“Sampai dia ngajak main ke taman, terus taking care ketiga-tiganya, enggak cuma ke Daebak aja. Kayak enggak nyangka aja dia sesayang itu sama anak kecil,” ujar dia.

3. Berani beda dalam berakting

Untuk urusan akting, kemampuan Lee Dong Wook memang tak perlu diragukan lagi. Pasalnya, ia sudah aktif menjadi aktor sejak 1999 lewat peran debutnya sebagai Sung-joon dalam serial MBC Best Theater "There's a World Out There".

“Kalau akting sih aku suka sama semua karakter yang dia peranin. Cuma karakter dia di drama Goblin emang beda banget dari yang sebelumnya,” kata Haya.

“Yang sebelum-sebelumnya kan dia kayak cool gitu, tiba-tiba jadi cute gitu di Goblin dan sukses banget menurutku. Jadi, keren bangetlah, plus makin suka,” pungkasnya.

Lee Dong Wook akan menyapa pengemarnya di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Sabtu (20/5/2017), pukul 19.00 dalam tur Asia "For My Dear". Indonesia menjadi salah satu dari tujuh negara di Asia yang disambanginya.

Penulis: Sintia Astarina