Persiapan Hadapi Ramadan

BUYA, apa yang perlu kita siapkan dalam menghadapi bulan suci Ramadhan ini, sehingga puasa kita dapat bermakna dan membersihkan dosa-dosa kita pada waktu yang lalu. Terimakasih penjelasannya Buya.

Waalaikumsalam.Wr.Wr.

ADA sabda Rasulullah SAW.: "Barang siapa tidak meninggalkan perkataan Zur (sia-sia) dan melakukannya, maka Allah SWT. tidak butuh terhadap orang tersebut. Walaupun mereka meninggalkan makan dan minum (berpuasa)." (HR.Bukhari)

Selanjutnya Rasulullah Saw. menyatakan: "Ada lima yang membatalkan (pahala) puasa, adu domba (Annamimah), menjelekkan orang/ghiba (membuka aib orang lain), berbohong (al Kazib), sumpah palsu (al yaminul kazib), memandang dengan syahwat (annazoru bisysyahwat).

Berapa banyak orang yang berpuasa tidak memperoleh apa-apa dari puasanya tersebut kecuali lapar dan haus saja, dan berapa banyak orang yang melakukan sholat malam (di bulan Ramadhan) tidak memperoleh apa-apa dari sholatnya tersebut, kecuali kurang tidur dan lelah saja.

Maka untuk menghindari hal-hal yang menciderai pahala puasa dan sholat malam tersebut, hendaknya melaksanakan puasa dan sholat malam tersebut dapat memenuhi kriteria; IMANAN WAH TISABAN yaitu Iman maksudnya puasa dan sholat malam itu dilakukan semata-mata karena didorong oleh keyakinan bahwa puasa dan sholat malam di bulan Ramadhan itu adalah perintah Allah Swt. serta dilaksanakan dengan ikhlas tanpa dipengaruhi oleh ria (ingin memperoleh pujian dari selain Allah SWT.) sedangkan IHTISABAN maksudnya melaksanakan puasa dan sholat malam tersebut dengan menjaga nilai-nilai keikhlasan.

Puasa adalah ibadah yang apabila dilakukan seseorang, tentu ikhlas semata-mata karena Allah, sebab tidak ada yang mengetahui apakah seseorang itu puasa apa tidak, kecuali dirinya sendiri dan Allah SWT. Atas dasar itu puasa ini adalah BABUL IBADAH (pintunya ibadah) artinya keikhlasan itulah yang menjadi pembuka pintu ampunan (Maghfiroh) dari Allah SWT. Begitu pula sholat malam apabila dilaksanakan seseorang tentu berdasarkan keikhlasan semata-mata karena Allah, karena di saat orang-orang lain pulas tertidur, dia bangun untuk bertahajjud (TATAJAAFA JUNUBUHUM ‘ANIL MADHOJI’-LAMBUNG MEREKA JAUH DARI TEMPAT TIDUR) yang mengetahui sholatnya adalah dirinya dan Allah SWT.

Memang Rasulullah SAW. menghawatirkan ummatnya terkontaminasi oleh SYIRKUL ASGHOR, syirik kecil, apa itu ya Rasulu tanya sahabat, jawab beliau itulah ria (ingin dipuji orang).

Dalam sebuah dialog seorang sahabat meminta petunjuk kepada Rasulullah saw. yang artinya: "Dari Abu Ayyub Kholid bin Zaid Al-Ansory ra. Bahwasanya seorang Laki-laki bertanya kepada Rasulullah Saw. "Ya Rasulallah! Beritahukan kepadaku amal-amal apa yang akan memasukkan aku ke Surga? Nabi Muhammad saw. mengatakan: Engkau mengabdi(menyembah) kepada Allah swt., dan jangan mensekutukanNya dengan sesuatu, dan mendirikan shalat, dan menunaikan zakat dan menghubungkan silaturrahim. (Muttafq 'alaihi)

Dari dialog tersebut di atas, memberikan panduan bagi seseorang yang mempersiapkan dirinya sebagai calon penghuni Surga adalah;