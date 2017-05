Krisdayanti Posting Foto Aurel Kala Bayi, Netizen: Sabar Ya Mimi!

SRIPOKU.COM - Penyanyi terkenal Krisdayanti mengunggah foto seorang anak kecil di akun Instagramnya, 19/5/2017.

Rupanya bocah bertopi lucu itu adalah anak pertama Krisdayanti pernikahannya dengan Anang Hermansyah.

Yakni Aurel Hermansyah, yang kini lebih sering ikut sang ayah.

Dalam caption KD begitu panggilannya menuliskan "Anak oma yayak,pagi kakak @aurelie.hermansyah

Thankyou fotonya TW @wonty79 .

.

#1998 #jumatlegi #tiger #shio"

instagram.com/krisdayantilemos

Netizen banyak yang sedih karena menduga KD tengah rindu dengan anaknya yang sekarang sudah tumbuh jadi gadis.

@meera_brandedshoe2 "Kangen loly ya mimi"

@devinaevi "Pasti kangen namanya ank... "

@gztfilla "kok miris bgt postingan mimi ya yang sabar ya mi doa ibu psti akan selalu sampai kpd anakny"

@riska.memen "Sabar ya mimi.. ga ada mantan anak mimi is the best.. doa ibu kandung sepanjang masa.."

Krisdayanti bercerai dengan Anang Hermansyah pada 2009 lalu.

Kedua buah hati mereka ikut bersama Anang Hermansyah.

KD beberapa kali mengunggah foto Aurel dengan caption ungkapan kangen. (Sinta Manila/TribunStyle.com)