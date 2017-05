Mau Buka Puasa Gratis di Palembang, Hotel Ini Tempatnya

Buffet Ramadhan The Daira Hotel Palembang (IST)

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- The Daira Hotel Palembang, hotel bintang empat yang terletak dijalan utama kota Palembang Jalan Jendral Sudirman no. 153 tepatnya disamping kediaman Pangdam II Sriwijaya Kembali memberikan penawaran Istimewa selama bulan Ramadhan.

Noura Harun, Public Relation The Daira Hotel mengatakan, Paket Buka Puasa Gratis Bagi anda yang berhasil membawa teman sebanyak 10 orang yang akan membeli paket Buka Puasa “ Kampoeng Ramahan” Senilai Rp. 99.000 ++ per orang.

Paket buka Puasa tersebut “All you Can eat” makan sepuasnya, mulai dari menu makanan pembuka yang segar segar, makanan utama nan Lezat serta makanan penutup dan jajanan pasar yang selalu ada saat buka puasa akan kami sajikan khusus dari the DAIRA Hotel Palembang.

"Tapi jangan khawatir, jika anda tidak bisa mengajak teman sebanyak 10 orang, Anda tetap bisa memilih penawaran promo lain yaitu Diskon sebesar 10 persen bagi anda pengguna kartu kredit atau Debit bank Mandiri, Bank Bukopin," jelasnya, Rabu (17/5/2017)

Ditambahkannya, Diskon ini juga dapat dinikmati bila anda membawa potongan Release berita ini, menfollow media social hotel The DAIRA Hotel ( Facebook, Instagram, twitter,Wa/ BBm broadcast) atau berita dari TV maupun radio dengan menunjukkan berita tersebut ke kasir kami di Gumawang Coffee Shop.

"Promo tesebut tidak dapat digabungkan anda hanya dapat memilih salah satu dari promo yang kami tawarkan. Paket buka puasa ini akan kami buka mulai tanggal 29 Mei sampai 23 Juni 2017," ungkapnya

Selain paket Buka Puasa Ramadhan kami juga menawarkan paket kamar selama bulan ramadhan hanya dengan Rp. 450.000 nett per kamar permalam.

dapat juga menginap di tipe kamar superior dapatkan pula berbagai keuntungan dengan membeli paket ini yaitu sahur atau sarapan pagi untuk 2 orang, Laundry 1 set ( 5 pcs), fasilitas kolam renang, fitness dan wifi 24 jam.

Bagi anda yang ingin melakukan pemesanan dari sekarang dapat menghubungi The Daira Hotel 0711 365222 ( untuk pemesanan Kamar) dan extention 2 bila pemesanan paket buka puasa.