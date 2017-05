Duh. Netter Malah Salah Fokus saat Maudy Ayunda Posting Ucapan Selamat Hari Buku

SRIPOKU.COM - Hari ini, Rabu (17/5/2017) diperingati sebagai Hari Buku Nasional.

Ucapan Selamat Hari Buku Nasional menjadi trending di media sosial.

Ucapan Selamat Hari Buku juga disampaikan beragam kalangan termasuk para artis.

Salah satunya, Maudy Ayunda.

Maudy mengucapkan Selamat Hari Buku dengan mengunggah foto saat ia membaca sebuah buku.

Tidak jelas buku apa yang dibaca Maudy.

Entah novel atau buku lainnya.

Untuk unggahannya itu, Maudy memberikan caption sebagai berikut:

"Ku bener2 ngerasa bahwa membaca itu adalah salah satu hal paling berpengaruh dalam membangun rasa ingin tahu, juga dalam membuka wawasan seluas2nya. I owe my love of knowledge to books. Selamat Hari Buku Nasional, teman - teman! Yuk kita bangun lebih kuat lagi budaya membaca di Indonesia."

Netizen pun menanggapi postingan Maudy.

@danastri.ardani: Setujuuuu !!!! Biar orang Indonesia benar2 pintar bukan hanya ikut2an pintar

@nirmalarara: Lagi baca buku apa mod?

@fandyziwoel: Eh, samaan. Biasanya yg hobinya sama jodoh sih. Gak tau deh nanti.

@ranianindah_: Selamat Hari Buku Nasional kak mod @maudyayunda

@firdamliah: Judulnya novelnya yang dibaca apaaa?

Namun, sebagain netizen justru gagal fokus pada tangan Maudy dan aksesoris yang dipakainya.

@faris.luthfi: Ggal fokus sama tangannya mulus bnget

@auryelia92: duh salfok sama jam & sepatunya

@muhammad_zidan1532: Tangannya