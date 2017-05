160 Golfer Berburu Rumah Hole In One

SRIPOKU.COM, PALEMBANG-Sebanyak 160 golfer antusias menyambut Open Turnamen Open FGC di Lapangan Golf Kenten, 21 Mei . Karena, pertama kalinya, Fun Golf Club (FGC) Palembang menyiapkan hadiah rumah.

Hebatnya lagi, tidak dibatasi 1 peraih hole in one saja, jika ada 15 golfer yang mencetaknya, maka semuanya akan mendapat rumah.

Adapula hadiah menarik lainnya seperti, 1 unit mobil Honda HRV dan hadiah menarik lainnya seperti game-game kecil.

Demikian diungkapkan Ketua FGC drg Hari Satria didampingi Sekretaris Alvin Kenedy dan Bendahara Hendra Jo usai rapat Selasa (17/5). Dipastikan turnamen ini diikuti 160 golfer dengan total Rp1 miliar.

"Jika sampai 15 pegolf yang hole in one, ya 15 rumah diberikan, disiapkan 1 mobil Honda HRV juga untuk hadiah," kata drg Hari Satria, Rabu (17/5).

Alvin menambahkan, turnamen ini bertujuan menyatukan pecinta golf di Palembang khususnya. Sebab selama ini mereka bermain sendiri-sendiri tidak saling kenal."Misi kami fun, fair dan family selain sehat, juga tambah teman," katanya.

Dijelaskan Alvin, FGC berdiri November 2014 lalu dan memiliki 85 member, dari pengusaha, dokter, praktisi, penegak hukum dan lain-lain.

Adapula dari Medan, Jakarta dan Malang. Maka itu keberadaan organisasi ini bertujuan menyatukan semua elemen.

"Fair adalah mengatur diri sendiri, untuk lebih fair (jujur) dalam permainan. Sebenarnya kompetisi sudah diadakan secara internal seperti empat even single match play, four some, ryder cup dan anniversary. Tapi kita gelar lebih terbuka kali ini," ujarnya.

Hendra Jo menambahkan, game ini diisi banyak hadiah karena memang fun, banyak games termasuk ada Rp 500 ribu setiap par nya.

Bagi pegolf yang berminat bisa Nia (081977747470) atau bisa datang ke lapangan golf dengan tiket Rp 1,5 juta," ujarnya.