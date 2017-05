Katy Perry Bersiap Merilis Album Baru

SRIPOKU.COM - Album keempat Katy Perry akan dirilis lebih cepat dari yang kita kira.

Penyanyi tersebut mengumumkan pada hari Senin (15/5) bahwa KP4 yang diberi judul Witness, rilis pada tanggal 9 Juni 2017.

Selanjutnya, Katy memulai tur besar tidak lama kemudian.

Fans tahu bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi setelah seseorang melihat papan reklame di New York City Times Square dengan mata Katy yang dirias dan kata-kata 15 Mei.

Tepat pada waktunya, Katy memberi tahu kami kapan waktunya untuk mengharapkan album tersebut.

Gambar promosi untuk album dan tur (yang mungkin juga merupakan cover LP) menampilkan Katy dan dua kloninya berbaris berturut-turut dengan rambut hitam dan riasan yang mencolok.

Ini seperti jika Sarah Manning dari Orphan Black membuat makeover David Bowie dengan beberapa getaran Kraftwerk.

Katy juga membagikan cuplikan dari judul albumnya pada hari Minggu (14/5).

“Looking for a witness to get me through this,” tulis penggalan lirik Perry.

Tur Witness dimulai pada tanggal 7 September di Columbus, Ohio, dan berlanjut sampai Februari 2018.

(TribunStyle.com/Yohanes Endra Kristianto)