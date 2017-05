Datangkan Chef Terkenal, Pop Up Dining Pertama di Palembang Tawarkan Sensasi Berbeda

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - The Arista Hotel Palembang menawarkan sensasi berbeda, menikmati jamuan makan malam bersama pasangan maupun mitra bisnis di akhir pekan.

Dengan konsep eksklusif yang hanya ditawarkan di satu malam, "Pop up Dining” menyajikan sajian set menu hasil kolaborasi karya Brava Parlour Cheff dan chef tamu, Oscar Wijaya (Twist) yang telah berpengalaman berkaya di beberapa restaurant di Dubai.

Public Relation The Arista Hotel Palembang, Alan Budiman menjelaskan chef tamu yang berkolaborasi dibawah didikan Cheff ternama dunia seperti Chef Pierre Gagnaire, Cheff Joel Hobuschan, dan Chef Naim Ducasee.

"Selain itu di Pop Up Dining ini akan berkerjasama dengan Pastry chef Leo Liusudarso (Three Crowns Patisserie) lulusan Le Cordon Blew Sydney, Australia," ungkapnya, Selasa (16/5/2017).

Alan menambahkan, tamu bisa menikmati dalam “Pop up Dining By Twists di Brava Parlour” The Arista Hotel Palembang, Sabtu (20/5/2017) mulai pukul 19.00 mendatang.

Sebagai pioneer Pop up Dining perdana di Kota Palembang, lanjutnya, “Pop up Dining By Twists @Brava Parlour” hadir dengan Five Course Fine Dining Set Menu mulai dari makanan pembuka hasil karya chef.

"Untuk chef Oscar Wijaya siap menyajikan cita rasa Modern European Gastronomy Fusion, Amuse Bouche & Caviar Egg dan dilanjutkan dengan clear sup Oxtail Consomme, dan 2 sajian menu utama berbahan dasar Salmon & Barramundi serta Bifuteki Wagyu Ribeye tentunya akan menambah pengalaman Fine dining anda sebagai pencita kuliner," jelasnya.

Sebagai hidangan penutup paduan manis & segarnya raspberry bersama pistachio dalam suguhan final course, Symphony, karya Pastry Cheff Leo akan menutup manisnya serangakaian menu kolaborasi Twist & Brava Parlour The Arista Hotel Palembang di moment Pop Up Dining kali ini.



Tidak hanya itu, Menemani makan malam “Pop up Dining By Twists di Brava Parlour The Arista Hotel Palembang”, Anda juga akan di hibur oleh penampilan live Solo Pianist dan free wine pairing sebagai pelengkap pengalaman kuliner anda bersama pasangan maupun rekan bisnis Anda.

Info dan reservasi, silakan menghubungi (0711) 35 5000 atau kunjungi website & Instagram kami di www.aristapalembang.com & @thearistahotelpalembang.