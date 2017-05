Sinkronkan Data Calon Pemilih, Bawaslu-KPU Sumsel Koordinasi Disdukcapil

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Dalam rangka mensikronkan data calon pemilih untuk Pilkada 9 Kabupaten/Kota dan Pilgub Sumsel, KPU dan Bawaslu Sumsel menyambangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sumsel, Senin (15/5/2017).

"Antara KPU, Dukcapil, Bawaslu bergandengan tangan. Jangan sampai warga negara di Sumsel yang punya hak pilih namun secara administrasi tidak dilibatkan. Kita semua berdosa kalau masih ada yang tidak bisa memilih hilang hak pilih gara-gara administasi kita. Perlu antisipasi seminimal mungkin. Saya sepakat data itu di daerah. Provinsi kepanjangan tangan kewenangan pusat. Informasi harus sinkron dan pas dalam pengambilan keputusan. Paling tidak pertemuan awal koordinasi. KPU memastikan agar jangan sampai kehilangan hak pilih," ujar Ketua KPU Sumsel H Aspahani SE Ak MM CA didampingi Kadisdukcapil Sumsel Dra Hj Septiana Zuraida Zamzami SH MSi dan Ketua Bawaslu Sumsel Andika Pranatajaya SSos pada pertemuan di Kantor Disdukcapil Sumsel, Senin (15/5/2017).

Ia berharap jangan sampai pas pencetakan surat suara bermasalah. Cetak surat suara harus sesuai DPT.

"Kami bersama Bawaslu sepakat berhadapan semua pihak seberapa valid data DPT. Bisa jadi kependudukan ini pasti ada plus minus. Data faktual. Contoh di data yang lalu masih menggunakan DPT Pilpres. Ada juga pakai data DPT Pilkada. Mengkawinkan data sehingga faktual. Mana yang sudah meninggal. Malah ada yang belum pernah direkam. Kami juga akan mendata disabilitas. Berapa surat suara yang pakai braile. Tidak boleh lebih. Kalau dulu bisa saja surat suara dicetak lebih sehingga jadi problem. Pilkad di Sumsel kita ingin sukse. Tidak meninggalkan kasus," harapnya.

Sementara Ketua Bawaslu Sumsel Andika Pranatajaya SSos mengajak untuk memahami peran masing-masing dalam Pemilihan Umum.

Di Pilgub One man one voot one value. Andika mengatakan ingin mengetahui apakah Dukcapil Sumsel menakhodai Dukcapil kabupaten/kota.

Kalau ngepool di sini tidak perlu jauh-jauh ke-17 kota/kabupaten.

"Kita memastikan proses daftar pemilih. Pencocokan. Memastikan semua terdaftar. Tidak ada pemilih siluman. Kami sangat berkepentinhan dengan Dukcapil. Kami berharap bisa dipertemukan dengan Disdukcapil 17 kabupaten/kota.

Kami harus banyak berdiskusi dengan Dukcapil agar bisa mengantisipasi. Yang kami terima E-KTP. Kalau dia sudah perekaman, dia harus ada surat keterangan. Pilkada tidak mengganggu perekonomian," kata Andika.

Dari data sementara yang ada kata Andika, ada 8 jutaan penduduk Sumsel. DP4 per tahun 2016 ada 5 jutaan untuk daftar pemilih.

"Kami koordinasi data. Kami ingin mengawal Daftat Pemilih awal. Pemehaman yang sama persoalan pemilih dengan Dukcapil. Ini lembaga baru Tupoksi masing-masing berbagi peran. Berkumpul 17 kabupaten/kota. Nggak perlu berkeliling. Sebelum diserahkan ke Kemendagri. Perekaman data penduduk itu Dukcapil. Pemilih harus E-KTP. Dan terekam tidak bisa lagi keterangan Kades. Itu yang dikoordinasikan. Capil per 2016. Kita tunggu update per kapan. Rakor dengan 17 kabupaten-kota. Secara nasional KPU Bawaslu belajar dari Pilkada sebelumnya. Berharap terkoordinasi. Terutama 9 kabupaten/kota yang akan Pilkada," terangnya.