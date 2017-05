Berbekal Sapu Lidi, Mbah Ponco Sutiyem Siap Masuk Bioskop

SRIPOKU.COM - Berbeda dengan artis ternama lainnya yang kerap mondar mandir bioskop.

Nama Ponco Sutiyem, wanita berusia 95 tahun ini mampu menembus bioskop di beberapa kota di Indonesia dengan bermodalkan sapu lidi yang berada ditangannya.

Wajah Mbah Ponco yang berperan sebagai Mbah Sri ini pun menghiasi poster Film Ziarah yang kini sudah banyak terpampang di beberapa bioskop Indonesia.

Tentu bukan hanya dengan modal sapu lidi Mbah Ponco bisa menembus gedung bioskop di Indonesia.

Berawal menjadi pemeran utama dalam Film Ziarah yang disutradarai oleh BW Purbanegara, Mbah Ponco behasil masuk dalam nominasi AIFFA 2017.

AIFFA sendiri adalah ASEAN International Film Festival and Awards (AIFFA) 2017.

Rupanya akting prima Mbah Ponco ini dinilai cukup bagus dan membuat para juri terkesima.

Dalam kategori Best Actress ini, Mbah Ponco Sutiyem bersaing dengan nominator lainnya yaitu Ngoc Thanh Tam (The Way Station/Vietnam), Subenja Pongkorn (Bangkok Nites/Laos), Al-Al Delas Allas (Area/Filipina), dan Cut Mini (Athirah/Indonesia).