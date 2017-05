Posting Foto di atas Gunung dengan Gaya Begini, Model Majalah Dewasa Ini Bikin Pria Panas Dingin

SRIPOKU.COM-Setelah sempat membuat heboh dengan foto bugilnya di puncak gunung yang dianggap keramat, Jaylene Cook sang model majalah dewasa ini tidak hentinya membuat sensasi.

Dia pun tidak henti-hentinya memposting foto-foto yang membuat pria panas dingin, baik itu foto-foto sesi pemotretannya maupun foto-foto semi telanjang ketika melakukan traveling di tempat-tempat indah dan khusus.

Satu hari lalu Cook kembali membuat heboh para netizen, terutama kaum pria ketika di memposting foto semi bugilnya dari belakang. Dia tampak menghadap ke tepi danau kecil dengan dikelilingi pohon-pohon khas tanaman air yang indah. Tampak bagian belakangnya yang seksi. Dia hanya mengenakan pakaian dalam dan membawa tas yang menutupi bagian punggungnya.

Sontak, foto ini mendapatkan like 16 ribu dan 280 komentar. Rata-rata memuji, tetapi ada pula yang menghujat. Namun rata-rata mereka memuji bahwa sang artis majalah dewasa itu memang seksi.

Jaylene Cook (Instagram)

teejcunas:"Those pants are extremely hot on you @jaylenecook." menandakan dia memuji Cook, yang berani tampil seksi dan hot.

Atau wittmada87 mengatakan:"Beautiful as always!!! Love your adventures."

savidiajAnother:" beautiful picture of you jaylenecook in a very tropical place your looking."

Atau salah satu fansnya memuji bagian belakang atau bokong Jaylene yang sangat seksi dan fotonya di tempat yang indah pula.

mansoorexsas:"Beautiful place and subject."

ateafaminuddin:"@jaylenecook_ I'd rather look at your booty than the natural beauty...coz your booty is way beautiful than the surrounding beauty...what do u feed those cutie booty they look georgious." (aku lebih suka melihat yang ada pada anda, dari pada semua keindahan yang ada)

atau officialrobertandrian: Melihat ini dia ingin berenang bersama sang model hot itu:"WOW I AM READY TO GO SWIMMING WITH YOU TOO!." atau veezy808:"And too think thats our home away from home @jaylenecook_." ujarnya.