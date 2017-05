Indent All New Honda Scoopy Capai 201 Unit, Ini Kelebihannya

All New Honda Scoopy

SRIPOKU.COM, PALEMBANG-- Astra Motor Sumsel selaku main dealer motor Honda resmi memperkenalkan All New Honda Scoopy, di Palembang Trade Center (PTC) Mall, Sabtu (13/5).

Produk terbaru segmen AT ini pun ternyata mendapatkan respon postif dari pecinta motor Honda. Hal tersebut terlihat dari tingginya jumlah pemesanan unit (indent) All New Honda Scoopy yang mencapai 201 unit.

Budi Yanto, Manager Marketing Astra Motor Sumsel mengatakan bahwa melalui launching All New Scoopy ini, konsumen disuguhkan 3 varian All New Scoopy yaitu Sporty, Stylish dan Playful dengan 8 warna yang siap memenuhi kebutuhan serta keinginan para pengunjung PTC mall Palembang.

All New Scoopy hadir semakin sempurna melalui penyematan fitur baru yaitu kombinasi panel meter analog dan digital, Anti-theft alarm, Power charger serta pengaplikasian velg baru 12 inch dan ban tubeless.

“Bukan hanya menghadirkan 8 jenis produk All New Scoopy serta kecanggihan fitur baru yang ditawarkan, kami juga menghadirkan berbagai penampilan menarik serta kompetisi untuk menghibur para pengunjung PTC Mall Palembang yang hadir.” ungkapnya.

Tak tanggung-tanggung, Astra Motor Sumsel menghadirkan 2 artis ibu kota Jessica Auryn dan Cherly Juno pada launching kali ini.

Bukan hanya itu saja, untuk memeriahkan acara ini Astra Motor Sumsel juga menghadirkan FDJ, Acoustic Band, City Touring dan menggelar kompetisi Dance, Fashion Show dan Cosplay.

Agar konsumen lebih dekat dengan All New Honda Scoopy, Astra Motor Sumsel menggandeng komunitas Scoopy dari Palembang Scoopy Matic (Palstic) dan juga mengadakan City Touring kota Palembang.

Rute yang dilalui rombongan City Touring yaitu dari PTC Mall Palembang menuju Bukit Golf, kemudian melalui Simpang Charitas, Kambang Iwak, jalan Kapten A. Rivai, Simpang Polda, Jalan Basuki Rahmat dan berakhir di PTC Mall Palembang.

“Keikutsertaan Komunitas Palembang Scoopy Matic (Plastic) pada launching ini yaitu untuk menyambut kehadiran All New Scoopy di Palembang. Tak bisa dipungkiri, komunitas juga menjadi bagian penting dalam penjualan motor Honda, khususnya di Sumatera Selatan. Untuk mengapresiasi loyalitas mereka, kami mengajak mereka untuk ikut andil dalam launching ini.” kata Budi.