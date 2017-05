Wow! Lima Film Ini Ternyata Bisa Bikin Pria Nangis Juga, Penasaran ?

SRIPOKU.COM -- Pria dianggap sebagai makhluk yang kuat.

Mereka memiliki harga diri yang tinggi, sehingga lebih memilih untuk tidak menangis di depan banyak orang.

Namun, itu bukan berarti bahwa mereka tidak bisa merasa sedih atau sentimental.

Pria juga menangis saat menonton film, lho!

Dikutip dari Brightside.me, inilah 5 film yang sukses bikin para pria menangis.

1) Hachi: A Dog's Tale (2008)

Hachi: A Dog's Tale (Kinopoisk)

Siapa yang tidak menangis saat melihat film ini?

Film yang menceritakan bagaimana seorang anjing sangat setia dengan tuannya.

Bahkan sampai dibuatkan patung khusus untuk mengingat jasanya.

2) My Name Is Khan (2010)