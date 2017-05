Tiket KA Lebaran yang Cepat Habis

SRIPOKU.COM - Saya adalah pelanggan setia kereta api (KA) jurusan Lampung karena keluarga besar saya berada di Lampung sedangkan saya bekerja di kota Palembang. Seperti tahun-tahun yang lalu, saya lenggah sedikit saja sudah tak bisa mendapatkan tiket KA untuk mudik lebaran. Bagaimana cara mendapatkan tiket supaya tidak lagi was-was pas sudah mendekati hari mudiknya.

Jawab

90 Hari Sebelum Berangkat Sudah Bisa Dipesan

Sampai saat ini belum ada penambahan kereta api, namun menjelang musim mudik yang diprediksi berpuncak pada H-4 akan memaksimalkan gerbong yang ada. Dari 20 Juni - 5 Juli tiket yang ada berjumlah 59.444 dan yang sudah terjual 60 persen, sebab tiket ini sudah bisa dipesan sejak 90 hari sebelum keberangkatan.

Stasiun Kertapati sendiri memiliki empat kereta, dua kereta ekonomi dan dua kereta campuran bisnis dan eksekutif dengan masing-masing tujuan akhir yakni Lampung dan Lubuklinggau dua kereta. Untuk ekonomi per gerbongnya mampu menampung 106 penumpang, kelas bisnis 228 kursi per gerbong dan eksekutifnya 200 kursi per gerbong dengan masing-masing rangkaian kereta standarnya ada lima gerbong penumpang. (saf)

Kepala Stasiun Kertapati

Dedik Sunarto

Keterangan:

