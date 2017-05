Masih Jadi Misteri! Makna 'Terserah'-nya Cewek Bikin Aktivis Bahasa Ini Menyerah

SRIPOKU.COM - Berdasarkan buku Why Men Don't Listen and Women Can't Read Maps yang ditulis sama Allen dan Barbare Pease, cewek itu peka banget sama nada suara dan keras lembutnya seseorang saat ngomong.

So, mereka bisa tau emosi yang dirasakan oleh orang yang lagi diajak ngobrol.

Salahnya, mereka nganggep kita, para cowok, juga bisa kayak gitu. Padahal naluri cowok nggak sekuat cewek.

Makanya cowok cenderung lebih to the point dan nggak pakai banyak basa-basi. Sedangkan, kalau cewek biasanya muter-muter dulu.

Contohnya nih, kalau lagi marah biasanya cewek lebih milih diem, pasang muka cemberut, dan nggak mau diajak ngomong seharian.

Tapi pas kita tanya, jawabannya "nggak apa-apa".

Nah, si "nggak apa-apa" alias gapapa ini juga bikin nyerah aktivis bahasa Indonesia Ivan Lanin.

Ivan Lanin terutama dikenal sebagai seorang aktivis yang menganjurkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta memperkenalkan padanan Indonesia dari istilah-istilah asing antara lain di beberapa situs-situs web seperti Facebook dan Twitter.

Tapi ketika ditanya netizen tentang arti gapapa yang diucapin para cewek ke cowok, Ivan nyerah!

"Semua ilmu ada batasnya. Termasuk ilmu bahasa. Maaf," tulisnya.

Wah, emang susah dimengerti ya!

(Alvin Bahar/Hai-Online)