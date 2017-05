Luna Maya Doyan Lakukan Ini Sama Sang Pacar

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Hubungan asmara Luna Maya dan Reino Barack disebut semakin serius.

Saat dikonfirmasi hal ini Luna Maya membenarkan. Luna mengaku selalu berbagi dan meminta pendapat dari kekasihnya, Rheino Barack.

Terlebih soal karirnya ataupun jika mendapatkan tewaran film atau apapun. Luna juga mengatakan, kekasihnya selalu mengetahui semua tawaran yang datang kepadanya.

"Ya biasalah sama seperti yang lain, namanya punya hubungan pasti cerita-cerita kan," kata Luna Maya, saat ditemui NOVA.id di Soraya Intercine di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/5/2017).

Luna juga selalu berusaha memberi tahu mulai dari tawaran, perannya di sana, sampai jalan cerita film tersebut. Sang kekasih pun pasti memberikan respon agak sedikit selektif soal alur ceritanya.

Ada beberapa film yang sempat membuat Luna 'galau' karena peran dan karakternya mirip dengan proyek film yang ia lakoni tahun depan. Ia pun bertukar pikir dengan kekasih, dan ia sepakat untuk menolaknya.

"Dia (Rheino Barack) tanya bagus gak ceritanya, aku jawab kayaknya bagus, ya sudah. Ada beberapa film yg aku tolak krn mirip sama film taun depan. Aku tanya kata dia pilih salah satu," katanya lagi.

Namun demikian, Luna mendapat kepercayaan sepenuhnya dari sang kekasih untuk memberikan keputusan menerima atau menolak tawaran tersebut.

Apapun keputusannya, Luna Maya mengaku kekasihnya selalu memberikan dukungan untuk karirnya saat ini.

"Yes or no semuanya balik lagi ke saya ya,"‎ tutupnya.

Reporter : Menda Clara Florencia