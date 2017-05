Lirik Lagu Ini Bukti Harry Styles Belum Move On Dari Mantan Pacar Taylor Swift

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Harry Styles dikabarkan sudah punya pacar baru yakni, Tess Ward, yang merupakan chef asal Inggris.

Namun berita terbaru mengatakan kalau lagu dari album terbarunya masih menceritakan tentang mantannya, Taylor Swift.‘Two Ghost’ disinyalir adalah lagu yang dibuat Harry untuk Taylor Swift.

Sebab, lagu itu memiliki kesamaan lirik dengan lagu ‘Styles’ yang juga diciptakan Taylor Swift untuknya.

Kesamaan dari lirik dari ‘Styles’ dan ‘Two Ghost’ yang membuat keduanya seakan dibuat untuk membalas satu sama lain.

"Red lip classic thing that you like," begitu lirik ‘Styles’ yang ditulis Taylor Swift.

"Same lips red, same eyes blue," bunyi lirik ‘Two Ghost’ yang diciptakan Harry Styles.

Harry yang ditanyakan tentang kesamaan antara dua lagu tersebut menanggapi kaku tentang hal ini.

"Saya rasa ini adalah penjelasan diri, saya rasa begitu," bukanya canggung.

"Tolong saya!!" ungkapnya sambil berteriak malu.

Reporter : Ria Theresia