Ariel Tatum dan Ryuji Utomo Mulai Berani Pamerkan Kemesraan

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Dalam unggahan barunya di Instagram beberapa waktu lalu, artis cantik dan seksi Ariel Tatum kembali menjadi sorotan netizen.

Ia mengejutkan penggemarnya dengan mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan kemesraannya bersama Ryuji Utomo.

"Happy Friday to all of you beautiful creatures! I hope you find someone who makes flowers grow in even the saddest part of you, like i do..(emoji hati)," tulis Ariel dalam unggahannya itu.

Tidak hanya Ariel, mantan kekasih Yuki Kato ini juga mengunggah foto kemesraannya dengan Ariel, ia bahkan menuliskan caption romantis yang ia maksudkan untuk kekasih barunya itu.

Ariel Tatum dan pacar baru. (Instagram)

"A man with dreams needs a woman with vision. A pretty face gets old, a nice body will change but a good person will always be a good individual. Thanks for being a positive person and always support me. You bring genuine happiness into my life (emoji hati)," tulis Ryuji.

Nampaknya, baik Ariel maupun Ryuji mulai serius dengan hubungan mereka.

Hal tersebut terbukti dari keberanian mereka mengunggah kemesraannya.

Namun sayang, dalam unggahan keduanya, mereka kompak untuk tidak membuka laman komentar.

Nampaknya mereka tidak ingin kebahagiaan yang mereka rasakan menimbulkan hal negative di kalangan netizen.

Rupanya ini cara mereka agar kebahagiaan mereka merasa tak diganggu.

Mengingat ada rumor yang mengatakan jika Ariel Tatum merebut Ryuji dari sahabatnya Yuki Kato.

Semoga hubungan Ariel dan Ryuji kali ini langgeng dan bahagia ya. (Grid.id/Siti Umaiya)