Support Asean Games 2018, TeRuCI Chapter Palembang Touring Bali dan Solo

DALAM rangka ikut mempromosikan perhelatan Asean Games 2018 di Bumi Sriwijaya, Terios Rush Club Indonesia (TeRuCI) mengadakan Touring ke Denpasar, Bali dan Solo, Jawa Tengah pada tanggal 09 April - 16 April 2017.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 14 kendaraan dan 20 anggota beserta keluarga.

Setiba di Bali, anggota TeRuCI melakukan tour di Pantai Pandawa, Pantai Kuta, Tanah Lot, dan seputaran Legian Kuta.

Setelah, melakukan tour di Pulau Dewata, perjalanan dilanjutkan menuju Kota Solo.

Di Kota Solo, bersama seluruh TeRuCI dari penjuru kota di Indonesia menggelar Jambore Nasional TeRuCI ke 9 dengan tema 'The Spirit Of Brotherhood'.

Di Kota Solo, TeRuCI Chapter Palembang, mengunjungi Keraton Kasunan Surakarta, Pasar Klewer, Stadion Manahan Solo, dan menyicipi Kuliner Khas Kota Solo, Surabi Notosuman dan Tengkleng.

Mu'tasimbillah selaku komandan TeRuCI Chapter Palembang, mengatakan TCP melakukan lawatan Touring sampai ke Bali untuk mensupport The Asean Games 2018, yang mana pada bulan September 2017 nanti, kota Palembang menjadi tuan rumah dalam perhelatan acara Nasional 10th Terios Rush Club Indonesia.

One Decade TeRuCI mengusung tema The Energy Of Brotherhood seperti halnya tema Asean Games 2018 'The Energy Of Asia'.

One Decade TeRuCI ini akan diadakan pada 21-23 September 2017 nanti akan diikuti ratusan anggota mulai dari Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, Tangerang, Depok, Jakarta, Bekasi, Bogor, Karawang, Cirebon, Bandung, Tegal, Purwokerto, Semarang, Magelang, Jogja, Solo, Pati, Surabaya, Bali, Balikpapan, dan Makassar.

Foto :

(Dok. TeRuCi Chapter Palembang)