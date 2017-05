Ihh, Siapakah Berani Melihat Fotonya? Inilah Daftar 6 Museum Terseram di Dunia

SRIPOKU.COM -- Hampir sebagian besar pembaca pasti pernah mengunjungi museum, kan?

Tapi pernah terbayangkan untuk mengunjungi museum horror?

Coba lihat enam museum terseram di dunia berikut ini, yang membuatmu ngeri:

1. House on the rock

Museum ini berlokasi di Deer Shelter Rock, Wisconsin AS.

Dibuka sejak tahun 1959.

Isinya? Banyak banget.

Mulai dari ratusan boneka, alat musik tua, sampai replika monster laut sepanjang 200 kaki. (Foto: wordpress)

2. Glore Psychiatric Museum

Museum ini berisi berbagai replika berukuran asli, interactive displays, artefak audio visual, dokumen dan sejarah bagaimana melakukan perawatan terhadap orang sakit jiwa.