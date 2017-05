SRIPOKU.COM, JAKARTA - Sudah sekitar dua tahun artis peran dan model Cinta Laura (23) tinggal di Los Angeles, AS, untuk mengejar kariernya di sana.

Cinta mengatakan, selama ia berada di luar negeri, ada banyak hal yang dirindukannya. Salah satunya makan makanan pedas.

"Yang aku kangenin yang pasti orang-orang yang support aku karena menurut aku orang Indonesia paling ramah di dunia," kata Cinta saat dijumpai di The Body Shop Senayan City, Jakarta Selatan, Rabu (10/5/2017).

"Tapi juga makanannya yang pedas, cause I love spicy food," sambungnya.

Namun, tambah Cinta, di Amerika atau Eropa memang ada makanan pedas. Namun tak sepedas yang di Indonesia.

"Dan di Amerika, di Europe, kalau kita makan makanan pedes, mereka bilang okay, okay, we make spicy food, tapi gak pedas. So I miss spicy food in Indonesia," ujar perempuan kelahiran 17 Agustus 1993 ini.

Cinta menerangkan pula bahwa ia suka sekali sambal buatan ibunya yang menurutnya benar-benar pedas.

"Aku nggak suka yang ada santannya. Really simple food. Jadi nasi merah, Mommy bisa bikin sambel beneran dan cabenya benar pedas," kata Cinta.

"So I really like spicy food pakai tempe gak pakai terigu dan ikan gurame saus," pungkasnya.