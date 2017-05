Pembukaan, IHSG Kembali Dibuka Menguat

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali dibuka menguat pada pembukaan perdagangan saham Rabu (10/5/2017) pukul 09.00 WIB.

Sebanyak tujuh sektor dibuka menguat dan jadi penopang penguatan IHSG. IHSG dibuka di level 5.697,95 dan pada pukul 09.24 WIB IHSG di level 5.711,71.

Penguatan sektor dipimpin oleh sektor keuangan yang naik 0,55 persen. Sementara tiga sektor yang ditutup melemah yakni sektor industri dasar, pertambangan, dan perdagangan.

Dari data RTI, sebanyak 134 saham dibuka menguat sementara 81 saham dibuka turun dan 78 saham dibuka pada posisi tetap.

Aksi beli bersih investor asing di semua papan perdagangan mencapai Rp 17,11 miliar sementara aksi beli bersih investor asing di pasar reguler mencapai Rp 16,93 miliar.

Dari pasar spot Bloomberg, rupiah terpantau menguat 6 poin ke level 13.346 per dollar AS. Di Selasa, rupiah ditutup di level 13.352 per dollar AS.

Penulis: Aprillia Ika