Mafia Tanah Tertangkap, Fintang Gani Bawa Kabur Rp 500 Juta

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Setelah heboh dengan kasus penangkapan oknum pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang yang terlibat kasus penyuapan kasus sengketa tanah, kini Polda Sumsel kembali menangkap mafia tanah yang membawa kabur uang Rp 500 juta milik korbannya.

Pelaku bernama Fintang Gani (45), ditangkap oleh Tim Reskrim Kriminal Umum Polda Sumsel, Selasa (9/5/2017), di rumah Jalan Kebon Sirih Dalam No 46 Rt 02/Rw 01, Bukit Sangkal, Kalidoni, Palembang.

"Barang bukti yang kita amankan sementara dari tersangka adalah dokumen, tapi akan kita kembangkan berikutnya hasil dari penyidikan," kata Direktur Reskrim Kriminal Umum (Dir Reskrim Um), Kombes Pol Prasetijo Utomo, SIk, MSi, Rabu (10/5/2017).

Sementara korban dari Fintang Gani ini adalah Suhartono (37), Direktur Utama CV Sukses Karya Mandiri, perusahaan yang bergerak di bidang penjualan perumahan rakyat.

Adapun kronologis kejadian penipuan dari mafia tanah ini bermula saat tersangka Fintang Gani menghubungi istri korban dan menawarkan sebidang tanah seluas 7.605 m2 yang terletak di Desa Air Batu, Talang Kelapa, Banyuasin.

"Modus operandinya, intinya dia membujuk orang untuk membeli tanah, kemudian dia akan mengurus surat-suratnya," ucap Prasetijo.

Dikatakan, lalu tersangka memberikan photocopy "Sertifikat Hak Milik (SHM) No 279/Desa Air Batu Tanggal 27 Juli 1993", surat ukur No 745/1993 Tanggal 29 Juni 1993 No Seri Blangko AC 734160 atas nama Hans Bernian.

Berbekal surat-surat itulah, tersangka mengaku kalau dia mendapatkan kuasa untuk menjual tanah itu, dikarenakan pemilik tanah memiliki sangkutan hutang piutang kepada dirinya.

Kemudian disepakatilah harga tanah tersebut sebesar Rp 1 Miliar.

"Korban akhirnya terbujuk dan membeli surat-surat tersebut," jelasnya.

Menurutnya, korban menyerahkan cek tunai kepada tersangka sebesar Rp 500 juta, beserta kwitansi pembayaran sebesar Rp 1 miliar dan korban menyerahkan enam lembar cek tunai yang total keseluruhan Rp 500 juta, yang dicairkan dalam enam tahap.

Setelah itu tersangka menyerahan SHM No 279/Desa Air Batu, Tanggal 27 Juli 1993 AN Hans Bernian di kantor Notaris Mardi Yandi.

Pada 12 April 2017 saat SHM yang dibeli itu dibawa ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuasin ternyata diketahuilah sertifikatnya ternyata palsu.

"Kita amankan ini orang yang kita duga sebagai mafia tanah dan memang sudah banyak laporannya di kita," tegasnya.

Pelaku akan dikenakan Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP Jo Pasal 55 dan 56 KHUP, tentang tindak pidana secara bersama-sama atau turut serta membuat dan menggunakan surat palsu serta menempatkan keterangan palsu kedalam akte otentik. (*)