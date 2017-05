Gadis Ini Tidak Punya Vagina, Namun Ketika Ditusuk Benda Ini Ia Malah Positif Hamil

SRIPOKU.COM--Wanita lahir tanpa vagina bukanlah kasus pertama terjadi di dunia ini. Ada beberapa contoh wanita lahir tanpa lubang vagina dan terpaksa harus menjalani operasi untuk itu.

Namun bagaimana jika seorang wanita yang tanpa vagina atau lubang vagina bisa hamil itu baru disebut aneh.

Simak kisah berikut ini berdasarkan jurnal Obstetri dan Ginekologi Inggris (The British of Obstetrics and Gynaecology) tahun 1988.

Dalam kisah diungkapkan, ada seorang gadis yang tidak memiliki vagina sejak lahir.

Karena itu, ketika dia bersama pacarnya paling jauh dia hanya bisa melakukan oral seks untuk memenuhi kebutuhan biologi.

Ilustrasi Rekaman gadis diduga warga Bali kencan dengan bule ()

Namun suatu hari, ketika gadis tersebut sedang asyik oral seks bersama pacarnya, mantan gadis tersebut datang dengan begitu cemburu lalu menusuk gadis itu dengan pisau di bagian perutnya hingga banjir darah.

Gadis itu terpaksa dilarikan ke rumah sakit dan dokter langsung menjahit luka tersebut.

Menariknya setelah beberapa bulan, gadis ini mengaku sakit perut dengan perut kian membesar.

Dia kembali memeriksakan diri ke dokter dan tak disangka gadis itu divonis hamil oleh dokter.

Tak ada yang percaya jika dirinya hamil, apalagi mengingat dia tidak memiliki vagina.