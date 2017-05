Telkomsel Luncurkan Traktir Nasional 2017 dan POINtastic Deal

JAKARTA - Menyambut kemeriahan ulang tahun Telkomsel ke-22 dan merayakan momen Ramadhan & Idul Fitri, Telkomsel menggelar program undian Traktir Nasional 2017 dan POINtastic Deal.

Program loyalitas ini memberikan kesempatan kepada para pelanggan yang telah setia menggunakan produk dan layanan dari Telkomsel untuk mendapatkan ratusan hadiah menarik mulai dari smartphone Samsung S7 Edge, paket umrah hingga BMW 320i Sport.



Senior Vice President Consumer Marketing Telkomsel Venusiana Papasi mengatakan, “Program loyalitas kami tujukan bagi para pelanggan yang selama ini setia menggunakan produk maupun layanan Telkomsel. Kepercayaan pelanggan menjadi kunci bagi kami untuk terus berkembang menjadi penyedia layanan dan solusi mobile digital lifestyle yang terdepan. Kami berterima kasih atas kepercayaan pelanggan selama ini, dan tentunya akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan yang kami tawarkan.”



Program undian Traktir Nasional 2017 diperuntukkan bagi seluruh pelanggan kartuHalo, simPATI, Kartu As, dan LOOP.

Periode pertama akan berlangsung mulai 1 Mei hingga 15 Juni 2017, dan dilanjutkan dengan periode kedua mulai 16 Juni hingga 31 Juli 2017.

Program ini berhadiah Voucher Prepaid, Samsung Galaxy, Paket Umrah, Honda Beat CBS ISS, Honda BRV 1,5 E CVT dan hadiah utama berupa BMW 320i Sport.



Untuk mendapatkan kupon undian, pelanggan terlebih dahulu perlu melakukan penukaran Telkomsel poin atau pembelian berbagai macam paket produk dan layanan seperti telepon, SMS, data/internet, SLI/International Roaming atau voucher games dan layanan musik digital seperti Langit Musik dan NSP.

Seluruh aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan cukup mengakses *123#, atau melalui aplikasi MyTelkomsel.

Selain itu kupon undian juga dapat diperoleh pelanggan prepaid yang melakukan re-registrasi melalaui *123#, dan pelanggan yang melakukan Tap dengan TCASH minimal Rp 20.000.





POINtastic Deal

Pada kesempatan yang bersamaan, Telkomsel juga melangsungkan program POINtastic Flash Deal yang memberikan berbagai hadiah menarik secara langsung setiap hari Selasa hingga Kamis, 3 hari dalam tiap 2 minggu, mulai bulan April hingga Desember 2017.

Pada periode April hingga Juli 2017, pelanggan dapat memperoleh pilihan hadiah mulai dari paket data dan telepon, e-voucher untuk belanja online di e-commerce terbaik seperti Blanja, Bukalapak, Lazada.co.id, Tokopedia serta smartphone Samsung S7, hanya dengan menukar Telkomsel POIN dengan jumlah POIN yang jauh lebih rendah.

Pelanggan cukup mengunduh aplikasi MyTelkomsel di Google Play Store bagi pengguna Andoid dan Apple App Store bagi pengguna Apple, atau update aplikasi My Telkomsel, kemudian klik banner POINtastic.



“Kami terus berusaha untuk menjaga kesetiaan pelanggan dalam menggunakan layanan kami, di antaranya dengan memberikan the best customer experience yang menyeluruh mulai dari kepuasan pada kualitas jaringan, pelayanan pelanggan, sampai dengan program apresiasi, khususnya melalui Telkomsel Poin,” jelas Venusiana.



Untuk info lebih lanjut terkait program Traktir Nasional 2017, pelanggan dapat mengakses www.telkomsel.com/traktirnasional, sedangkan untuk program POINtastic Deal, pelanggan dapat melihat lebih lanjut di www.telkomsel.com/pointastic.

Syarat dan ketentuan berlaku untuk kedua program tersebut. (rel)