Kurir Sabu 515 Gram dan Ekstasi 210 Butir Divonis 12 Tahun

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Lantaran terlibat peredaran narkoba jenis sabu

dan ekstasi di Palembang, setelah diringkus oleh jajaran Reserse

Narkoba Polda Sumsel dengan barang bukti sabu 515 Gram dan ekstasi 210

butir, beberapa waktu lalu, Ismail Yuhda Dalam Alias Yudha (34), warga

Jalan Segaran Gang Ujung Tanjung RT 10 /03 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan

IT I, Palembang, akhirnya dijatuhi hukum pidana penjara selama 12

tahun, dalam persidangan di Pengadilan Negeri, Palembang, Senin (8/5/2017).

"Menyatakan terdakwa (Ismail-red), terbukti secara sah, yang

menyakinkan melanggar pasal Pasal 114, Ayat (2), UURI, No 35 Tahun

2009. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 12 tahun

penjara," ungkap ketua mejelis Hakim, Nun Suhaini, SH MH.

Diketahui sebelumnya, JPU (jaksa penuntut umum), Septi SH, dari Kejati

Sumsel, menuntut terdakwa Ismail, dengan Pasal 114, Ayat (2), UURI, No

35 Tahun 2009, Atau Kedua Melanggar Pasal 112 Ayat (2) UURI No 35

tahun 2009, Atas ketiga melanggar pasal 131. UURI No 35 2009.

Terungkap dalam persidangan, penangkapan Ismal, pada Jumat,

(23/12/2016), sekitar pukul 16.00, di TKP (tempat kejadian perkara),

Jalan Segaran Gang Ujung Tanjung RT 10 /03 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan

IT I, Palembang, Ismal dan bersama rekannya saksi Dina Ayu Pratiwi

(Anggota Kepolisian).

Benar kejadiannya bermula saat saksi bersama rekan saksi Dian Ayu

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saudara AAN

(Dpo), beralamat di TKP, sering dijadikan tempat transaksi narkoba.

Selanjutnya saksi melakukan penyelidikan selama hampir 1 bulam dan

akhirnya pada Jumat (23/12/2016), sekitar pukul 16.00, saksi bersama

tem reserse narkoba Polda Sumsel melakukan pengeledahan di rumah

tersebut.

Bahwa benar saat itu, saksi dan saksi Dina Ayu melihat terdakwa

(IsmaiI-red) memegang kantong kresek warna hitam dan akan dibuang

terdakwa keluar rumah. Akan tetapi waktu itu tidak jadi dibuang,

karena diluar rumah sudah banyak polisi. Lalu terdaksa saat itu

berlari ke sudut ruangan rumah.

Setelah beraksi diamankan, saat diperiksa kresek kantong hitam itu

oleh petugas. Benar ternyata didalamnya kresek itu terdapat dompet

tas anak warna biru putih, ketika dibuka isinya pun didapati narkoba

sejenis sabu 515 Gram dan ekstasi 210 butir. Didapati barang haram itu

ia pun langsung diamankan ke Polda Sumsel.