Bawang Putih Capai Rp 60 Ribu Perkilogram, Ini Alasan Pedagang

SRIPOKU.COM, PAGARALAM –- Tiga pekan jelang bulan suci Ramadhan, sejumlah bahan kebutuhan pangan mengalami kenaikan. Begitu pula dengan harga sejumlah bumbu dapur, khususnya bawang putih di pasar tradisional Kota Pagaralam, tengah merangkak naik. Kenaikan tersebut diduga kuat akibat pasokan menurun, sementara permintaan para konsumen meningkat memasuki bulan puasa.

“Kenaikan harga bawang putih sudah mencapai Rp20 ribu per kilogram. Sebelumnya, kita menjual Rp40 ribu per kilogram, kini menjadi Rp60 ribu per kilogram, karena harga dari agen saja sudah mencapai Rp50 ribu per kilogram,” ujar Sunar (56), pedagang sayuran di pasar Terminal Nendagung, Senin (8/5/2017).

Pedagang mengatakan bahwa pihaknya tidak tahu secara pasti apa penyebab naiknya harga bawang putih. Pihaknya juga menduga kurangnya pasokan menjadi pemicu naiknya harga sejumlah bumbu dapur, di samping dengan sebentar lagi memasuk bulan suci Ramadhan.

“Sudah terjadi sepakan terakhir ini harga bumbu dapur mengalami kenaikan, karena memang harga dari agen dan pemasuk sudah naik mendekati bulan puasa ini. Bukan hanya di harga bawang putih, harga bawang merah mengalami hal serupa, sekarang kita jual Rp30 ribu per kilogram, dari sebelumnya dijual Rp25 ribu per kilogram,” jelasnya.

Ditambahkanya harga cabai merah panjang dan beberapa bahan bumbu dapur lainnya juga turut mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

“Untuk harga cabai merah naik dari Rp20 ribu, menjadi Rp25 ribu-Rp30 ribu per kilogram,” katanya. (Editor: Abdul Hafiz)