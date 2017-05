400 Ribu Hektare Hutan dan Lahan Sumsel Disiapkan Restorasi Hingga 2020

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Sebanyak 400 hektare hutan Sumsel akan disumbangkan untuk disiapkan untuk direstorasi sampai 2020 semacam ditata dipelihara.

"The Bonn Challenge adalah suatu inisiatif restorasi landskap yang kritis yang terbesar dunia yang pernah ada. Targetnya pada Tahun 2020 untuk merestorasi 150 juta hektar hutan dan lahan degradasi atau kritis, dan ditingkatkan menjadi sebesar 200 juta hektar pada Tahun 2020 sesuai Deklarasi New York 2014 tentang hutan. Sumbangan Sumsel 400 ribu hektare akan kita siapkan sampai 2020 semacam ditata dipelihara. Ini target dan perlu biaya yang tidak sedikit. Dengan Bonn Challenge ada lahan kritis diperluas dipelihara," ungkap Plt Sekda Sumsel Drs H Joko Imam Sentosa MM didampingi Kadis Kominfo Sumsel DR H Farhat Syukri SE MSi memberikan keterangan persiapan The 1st Asia Bonn Challenge High Level Meeting pada 9-10 Mei mendatang di Palembang, Senin (8/5/2017).

Dijelaskan Joko, Sumsel yang memiliki gambut pada Tahun 2015 memiliki pengalaman bencana Karhutla (kebakaran hutan dan lahan), elnino yang ekstrem.

"Kalau tidak dibantu negara luar, kita sulit mengatasi Karhutla. Alhamdulillah syukur 2016 bisa diatasi dan didukung faktor alam. 2017 kita siaga darurat mengantisipasi jangan sampai Karhutla," kata Sekda.