Kasihan! Wanita Ini Tertidur di Kereta, Tapi Lihat Barang Bawaanya Jadi Begini

SRIPOKU.COM--Tak sengaja tertidur di tempat umum memang bisa dibilang berbahaya.

Kita sebaiknya berada dalam kondisi kesadaran penuh ketika di tempat umum.

Dikelilingi orang asing, kita harus waspada betul akan barang bawaan kita.

Jangan sampai hal "menyedihkan" terjadi pada wanita asal London ini.

Melansir Mirror, seorang penumpang wanita kereta bawah tanah jalur Victoria, London, tak sengaja tertidur dengan membawa sekotak pizza besar.

Sangat disayangkan, pizza tersebut, yang nampaknya baru dimakan dua slice, terjatuh di lantai tanpa tertolong si pemilik yang sedang tertidur.

Seorang pengguna Twitter James Longman mengunggah foto wanita tersebut pada 28 April lalu dan langsung viral.

James Longman mengungkapkan bahwa kejadian tersebut diambil pada jam 8 pagi.

Wanita tertidur di kereta (Twitter/JamesAALongman) ()

Sehingga ada kemungkinan wanita tersebut baru saja pulang dari malam yang panjang, atau mungkin ia bekerja pada shift malam yang melelahkan.

Bagaimanapun kejadiannya, pizza besar yang terjatuh di lantai seperti itu merupakan pemandangan yang menyedihkan.

Tidak ada seorangpun yang ingin melihat pizza terbuang percuma begitu saja.

Meskipun masih ada kertas yang menyelamatkan pizza tersebut, netizen memberikan reaksi dengan perasaan yang campur aduk.

@ValleyFog : @JamesAALongman @TheHBDGamer this pic almost gave me a mental breakdown

@LoaderFun: @notgavin @JamesAALongman I'm so sad she's wasted so much pizza, a HUGE one at that

James bahkan membuat lelucon pada pengikutnya apakah ia perlu menggalang dana untuk membelikan pizza baru bagi wanita yang tertidur tersebut. (*)