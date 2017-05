Belum 'Halal', Ini 6 Pasangan Artis Muda Indonesia yang Lebih Dari Pengantin Baru

SRIPOKU.COM--Media sosial jaman sekarang menjadi wadah tempat berbagi setiap momen indah kamu kepada banyak orang.

Tak hanya orang biasa yang gemar mengunggah foto ke media sosial Instagram, ada banyak selebriti yang gemar mengunggah foto mereka ke media sosial ini.

Entah dalam rangka sekedar berbagi atau memang ingin mengabadikan momen dalam bentuk diary elektronik.

Mungkin buat pasangan yang sudah menikah mengunggah momen kebersamaan itu wajar banget.

Tak jarang kalau pasangan tersebut mesra justru menuai pujian lantaran keduanya terlihat amat cocok.

Tapi makin ke sini, makin banyak artis muda yang nggak segan untuk mengunggah foto mesra mereka dengan sang kekasih.

Well, its okay kalau posenya masih wajar, tapi ada beberapa seleb yang pede saja mengunggah foto mesra padahal masih dalam tahap penjajakan, pacaran.

Para pasangan muda ini bahkan lengketnya ngalahin pengantin baru.

Sudah pasti terkadang banyak komentar nyinyir yang mejeng di kolom komentar.

Siapa aja sih pasangan artis muda tanah air yang mesra abis ngalahin pengantin baru?