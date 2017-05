Begini Skakmat Balik Menteri Susi Ketika 'Disentil' Anggota Komnas HAM

SRIPOKU.COM-- Beberapa hari lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menuai kritik keras dari anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Kritik tersebut dilayangkan oleh anggota Komnas HAM Natalius Pigai dalam pernyataannya di Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat, Minggu 30 April silam.

Menurut Pigai, semua orang juga bisa menenggelamkan kapal ilegal dan sebaiknya Susi fokus kepada pertumbuhan ekonomi serta kontribusi sektor perikanan.

"Kebijakan yang salah, tidak berorientasi di sektor laut, lebih kepada menenggelamkan malam, orang bodoh juga bisa," ungkap Pigai.

Sosok yang dianggap netizen sangat mirip dengan Menteri Susi muncul dalam salah satu komik Jepang. (Facebook/Net/Tribunnews)

Pernyataan Pigai tersebut 'diadukan' salah seorang pengguna jejaring sosial Twitter dengan cara 'mention' ke akun Twitter milik Susi Pudjiastuti, @susipudjiastuti.

"Cc @susipudjiastuti Komisioner Komnas HAM Sindir Menteri Susi: Orang Bodoh Juga Bisa Tenggelamkan Kapal," kicau akun @Maliqfys.

Tak hanya itu, akun @Maliqfys juga melampirkan pranala dari laman berita yang menyoroti pernyataan anggota Komnas HAM tersebut.

Siapa nyana, unggahan tersebut dijawab oleh akun @susipudjiastuti dengan komentar yang sangat menohok.

Menteri Susi Pudjiastuti di konferensi internasional perlindungan HAM di Industri Perikanan Indonesia di Jakarta, Senin (TRIBUNNEWS/APFIA)

"I never claim I am smart, so??? So far I remember I always mention I am a minister with the lowest education," cuit akun @susipudjiastuti.

(Saya tidak pernah mengklaim diri saya pintar, lalu? Lagipula, sejauh ini, seingat saya, saya selalu bilang kalau saya adalah seorang menteri dengan tingkat pendidikan paling rendah--RED).