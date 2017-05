Selain Jago Akting, 5 Bintang Porno Ini Punya Bakat Hebat, Salah Satunya Lahir di Indonesia

SRIPOKU.COM, PALEMBANG-Masa kejayaan mereka mungkin sudah berlalu tetapi mereka sangat terkenal, terutama di mata para pecinta film-film dewasa.

Aktingnya di situs-situs dewasa banyak dicari dan diburu hingga kini.

Bahkan kharismanya tidak pernah luntur.

Namun tahukah anda, dibalik keterlibatan mereka di ajang industru porno Hollywood ini, mereka memiliki bakat hebat.

Rata-rata mereka adalah bintang porno Asia, atau setidaknya berwajah Asia, bahkan ada yang disebut-sebut merupakan kelahiran Indonesia. Meski kemudian bukan keturunan asli Indonesia.

1. Asa Akira

NAMA Asa Akira memang populer. Dikutip dari situs Internet Movie Database (IMDb) adalah situs web yang menyediakan

informasi mengenai film dari seluruh dunia, termasuk orang-orang yang terlibat di dalamnya mulai dari aktor/aktris,

sutradara, penulis sampai penata rias dan musikus. Situs web ini sekarang dimiliki oleh Amazon.com, bahwa dia

Dia lahir, 3 Januari 1985 , New York City, New York, AS.

Dia terlahir dengan nama lahir Nama lahir Asa Takigami. Wanita dengan tinggi 157 cm ini, berambut pirang Asa Akira lahir Asa Takigami pada tanggal 3 Januari 1985 di New York City.

Anak tunggal orang tua Jepang, Akira tinggal di Jepang berusia antara enam dan tiga belas tahun. Dia sempat mengikuti pendidikan di Washington Irving High School di New York City dari tahun 2001-2002 dan lulus SMA 2004.

Keterlibatan di industri esek-esek ini dimulai di film X-rated usia dua puluh tahun 2006.

Prestasi dia peroleh seperti dinominasikan untuk beberapa AVN Awards dalam kategori seperti Best Actress and Best New Starlet. Dia tinggal di Los Angeles, California.

Dia menjadi pekerja seks ketika baru saja lulus SMA, Akira bekerja di beberapa klub striptease sebelum bertemu dengan aktris porno Gyna Lynn. Bersama Gyna, Akira tampil dalam satu film dan melakukan aksi pasangan lesbian.

Di usianya yang masih tergolong muda, Akira membintangi lebih dari 400 film porno dan kini ia bahkan menerbitkan buku berjudul Insatiable – Porn. A Love Story yang menceritakan perjalanan hidupnya dalam industri film dewasa.

Bahkan dalam wawancara dengan HuffPost, Akira mengaku tidak pernah sekalipun menyesal ‘terjerumus’ dalam industri pornografi. Walaupun diberi kesempatan lain, ia tetap ingin menjalani pornografi sebagai bagian hidupnya.