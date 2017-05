Komdis PSSI Tetapkan Hukuman untuk Abduh Lestaluhu dan Manahati Lestusen

Laporan Wartawan SuperBall.id, Mochamad Hary Prasetya

SRIPOKU.COM,-, JAKARTA - Komisi Disiplin (Komdis) PSSI melakukan pertemuan yang kedua kalinya.

Pertemuan kali ini, mereka memanggil pemain PS TNI, Abduh Lestaluhu, dan penyerang PSM Makassar, Ferdinand Sinaga, untuk datang memberikan keterangan dan keduanya hadir.

Sidang Komdis tersebut berlangsung di kantor PSSI, Gran Rubina Kawasan Epicentrum Kuningan, Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Sidang dipimpin langsung oleh Ketua Komdis, Asep Edwin, lalu ada Wakil Ketua Husin Umar, dan para anggota yakni Yusuf Bachtiar, Dwi Irianto, Eko Hendro Prasetyo.

Abduh diberikan hukuman karena melakukan pemukulan kepada penyerang Bhayangkara FC, Thiago Furtuoso, saat pertandingan di Stadion Patriot, Bekasi, Jawa Barat.

Sedangkan gelandang PS TNI, Manahati Lestusen, melakukan protes berlebihan kepada wasit di pertandingan yang sama.

Sementara untuk Ferdinand juga diberikan hukuman larangan empat kali pertandingan membela PSM.

Hukuman itu sudah dijalani oleh Ferdinand ketika PSM melawan Persija Jakarta di Stadion Andi Mattalatta, Makassar, Minggu (30/4/2017).

Berikut Hukuman Kepada Abduh, Manahati, dan Ferdinand dari Komdis PSSI

1. Pemain PS. TNI Sdr. Abduh Lestaluhu berupa sanksi larangan bermain sebanyak 5 (lima) kali. Yaitu satu (1) pada pertandingan PS. TNI vs Persiba Balikpapan, tanggal 5 Mei 2017 (karena langsung menjalani sanksi kartu merah dari wasit) serta empat (4) pertandingan lain sanksi tambahan dari Komdis PSSI: Barito Putra vs PS. TNI, tanggal 9 Mei 2017, PS. TNI vs PSM Makassar, tanggal 15 Mei 2017, Madura United vs PS. TNI, tanggal 19 Mei 2017, juga PS. TNI vs Persela Lamongan, tanggal 27 Mei 2017 dan juga denda sebesar Rp.10.000.000,- karena melakukan pemukulan terhadap pemain Bhayangkara FC Sdr. Thiago.

2. Pemain PS. TNI Sdr. Manahati Lestusen dikenakan sanksi berupa Peringatan Keras karena menantang wasit agar memberikan dirinya Kartu.

3. Pemain PSM Makassar Sdr. Ferdinand Sinaga berupa sanksi larangan bermain sebanyak 4 (empat) Kali yaitu pada pertandingan PSM Makassar vs Persija Jakarta, tanggal 30 April 2017, Perseru Serui vs PSM Makassar, tanggal 4 Mei 2017, PSM Makassar vs Arema FC, tanggal 10 Mei 2017, PS, TNI vs PSM Makassar, tanggal 15 Mei 2017 dan denda sebesar Rp.10.000.000,- karena melakukan pemukulan terhadap pemain Persela Lamongan Sdr. Ivan Carlos Coelha.