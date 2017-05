SRIPOKU.COM - Assalamualaikum.Wr.Wb.

BUYA setiap jamaah haji atau umroh, ketika di Madinah berlomba-lomba ke Raudhah. Apa alasanya dan hikmahnya Buya. Terima kasih penjelasannya. 0812782xxxx

Jawab:

Assalamualaikum.Wr.Wb.

SECARA bahasa Raudhah artinya kebun atau taman. Sedangkan yang dimaksud dengan Raudhah di masjid Nabawi adalah tempat yang berada di antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW. Tempat ini selalu digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk melakukan salat sampai akhir hayat beliau.

Nabi SAW bersabda: Dari Abi Sa'id al-Khudri ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Tempat yang ada di antara kubur dan mimbarku adalah Raudhah (kebun) di antara beberapa kebun surga." (Musnad Ahmad bin Hanbal 11185).

Karena begitu istimewanya, maka disunnahkan untuk selalu beribadah dan salat di Raudhah ini. Dalam kitab Al-Hajj Wa al-Umrah disebutkan: "Seorang muslim yang sedang berziarah ke Madinah, selama dia berada di Madinah, seyogyanya selalu melaksanakan salat lima waktu di masjid Nabi SAW dan berniat itikaf setiap dia memasuki masjid Nabi SAW. Dia juga dianjurkan untuk mendatangi Raudhah dan memperbanyak salat dan berdoa di sana. Karena ada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, "Tempat yang berada di antara kuburku dan mimbarku ini adalah Raudhah (kebun) di antara beberapa kebun surga."

Seseorang juga dianjurkan untuk berdoa di depan mimbar Nabi SAW. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Mimbarku ini berada di atas telagaku." (al-Hajj wa al-Umrah Fiqhuh wa Asraaruh, 237).

Begitulah keistimewaan Raudhah. Maka kesempatan ke Raudhah untuk salat dan berdoa tidak disia-siakan oleh kaum muslimin yang berziarah ke Madinah.

Sekarang untuk ke Raudhah diatur giliran dan diberikan kesempatan pada pagi hari sesudah subuh (pada waktu Dhuha) untuk melakukan salat Dhuha delapan rakaat, setelah itu dipersilahkan keluar untuk memberikan kesempatan kepada jamaah berikutnya. Begitu juga untuk jamaah perempuan diatur secara bergiliran.

