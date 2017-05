Bupati PALI Cup II Tahun 2017, Tutup Rangkaian Acara HUT PALI Keempat

PALI - Turnamen golf yang diselenggarakan di Lapangan Golf Handayani Mulya Pendopo, PALI, pada hari Sabtu, 29 April 2017 lalu bersama PT PERTAMINA FIELD Pendopo sukses menutup rangkaian acara HUT Kabupaten PALI yang ke empat.

Turnamen dibuka langsung oleh Bupati PALI Heri Amalindo.

Acara tersebut sukses menarik animo peserta dan masyarakat yang mengikuti atau pun menyaksikan turnamen.

Dalam acara tersebut Heri Amalindo dan HIPPI (Himpunan Pengusaha Pali) memberikan bantuan langsung berupa sembako kepada masyarakat yang kurang mampu.

Di akhir acara juga dibagikan doorprize undian bagi seluruh peserta yang mengikuti turnamen sehingga membuat acara tersebut semakin meriah.

Trofi juara diserahkan secara langsung oleh Bupati Pali Heri Amalindo kepada para pemenang yakni Maryadi (Best Gross Of Roll) dan Chandra (Best Gross).

Dengan diadakan turnamen golf Bupati PALI Cup II diharapkan masyarakat kedepannya lebih antusias dan tertarik untuk menekuni olahraga golf.