Voli Oke Belajar Tetap Prioritas

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Meraih prestasi di cabang olahraga voli tidak membuat anggota ekskul voli SMA Negeri 13 tak melupakan pelajaran.

Buktinya, di saat prestasi di olahraga banyak tercipta, bidang akademik tak ketinggalan.

Dikatakan salah satu anggota sekaligus kapten tim, Dwi Yulianti Irham, bagi waktu antara berlatih dan belajar adalah kunci utamanya.

Di saat sedang latihan, maka yang difokuskan adalah menu latihan, dan sebaliknya begitu sedang dalam keadaan belajar.

"Kalau latihan biasanya sore. Nah, belajarnya pas malam," kata anggota yang lainnya, Tiara Oktaviana, Kamis (4/5/2017).

Sabilla Queen pun memiliki tips yang sama.

Begitu sekolah memasuki masa-masa dimana dirinya harus fokus belajar, maka untuk sementara voli dilupakan.

Namun, jika mendekati adanya turnamen, latihan volli sedikit lebih difokuskan meski tetap harus membagi waktu dengan pelajaran.

Hal sedikit berbeda dikatakan Ade Sukma.

Anggota tim voli SMA N 13 yang berposisi sebagai quicker ini pernah bertabrakan dengan ulangan dan jadwal turnamen.

Untungnya, pihak sekolah bisa memaklumi sehinggi ulangan untuk cewek yang gemar voli sejak kelas 4 SD ini bisa diundur.

"Tujuannya supaya fokus di turnamen. Begitu turnamen kelar, volinya dilupakan karena harus fokus dengan belajar," kata Ade.