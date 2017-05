Setelah Main Drama Bareng, 9 Pasang Artis Korea ini “Cinlok”

SRIPOKU.COM - Rupanya, tak sedikit pasangan selebriti Korea yang terlibat cinta lokasi atau cinlok setelah membintangi judul drama yang sama.

Memang, awalnya banyak yang menutup-nutupi hubungan spesial mereka. Hingga akhirnya, persembunyian mereka terbongkar dan para penggemar bisa tahu kalau idola mereka memang berpacaran. Bahkan, ada pula pasangan yang saat ini juga sudah menikah.

Siapa saja ke-9 pasangan pesohor Korea Selatan yang terlibat cinlok setelah main drama bareng?

1. Nam Joo Hyuk dan Lee Sung Kyung

Keduanya sudah berteman sejak mereka berprofesi sebagai model. Lalu, keduanya semakin dekat saat membintangi drama berjudul Weightlifting Kim Bok Joo.

Foto kebersamaan mereka sempat beredar. Karenanya, agensi YG Entertainment pun mengonfirmasi kabar kedekatan mereka.

"Kami telah mengkonfirmasi bahwa Lee Sung Kyung dan Nam Joo Hyung, dan kami tegaskan keduanya benar-benar teman dekat. Saat ini mereka saling memperhatikan dan saling menyukai," ucap perwakilan YG Entertainment, seperti ditulis AllKpop, Selasa (25/4/2017).

2. Ji Sung dan Lee Bo Yung

Pasangan ini bertemu pertama kali saat membintangi Save the Last Dance for Me pada 2005 lalu. Siapa sangka, pada 2013, keduanya memutuskan untuk menikah.

Dua tahun berselang, mereka pun sudah dikaruniai anak. Bahkan, semenjak mereka menikah, Ji Sung dan Lee Bo Yung tetap menunjukan konsistensi akting mereka dalam berbagai proyek film atau drama.