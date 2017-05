Aura Kasih Digosipin Jadian dengan Morgan, Netizen Gua Kira si Morgan "Belok"

SRIPOKU.COM, PALEMBANG-- Penyanyi seksi Aura Kasih digosipkan jadian dengan pemain film Morgan Oey.

Hal tersebut terlihat ketika akun nyinyir @lambeturah yang memposting foto mereka berdua yang kedapatan saling memposting foto mereka masing-masing di akun instagram pribadinya.

"Ceritanya ada yang saing aplot barengan yes. Besok-besok aplot yang barengan dong mbake mase biar tambah jelas," tulis akun tersebut, Kamis (4/5/2017).

"Sesembak dah mup on dari babang manise ya mbak,"

Dalam akun pribadinya @aurakasih memposting foto eks anggota Smash tersebut menggunakan kaos berwarna biru. Dengan wajah orientalnya terlihat tatapan tajam Morgan‎ mengarah ke kamera.

Tak lupa pelantun lagu Mari Bercinta itu juga menyertakan keterangan foto " Eyes tell more, Than words could ever say," tulis Aura.

Senada, Morgan di akunnya @morganoey juga memposting foto Aura Kasih di posisi dan tempat yang sama di sebuah gedung putih. Tak lupa aktor peran ini juga membalas keterangan foto terhadap Aura bertuliskan "Teh Pisces Girl".

Adanya gosip itu membuat netizen di dunia maya sontak terkejut. Kebanyakan netizen mengaku tak percaya atas hubungan mereka alias settingan lantaran Aura Kasih disebut-sebut masih belum bisa move on pasca putus dari penyanyi kawakan Glenn Fredly.

"Mereka cinlok kali ya gara2 shooting film layar lerbar bareng," tulis @bintangvr.

Lain lagi cuitan dari @andianyoman yang mengira bahwa Morgan tidak menyukai perempuan. "Kirin mas Morgan belok," tulisnya.

Senada, @emaschlastica juga menanyakan hal demikian. "Mang Morgan doyan cewe?"