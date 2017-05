VIDEO : Lihat Benda Yang Bergerak Di Tangan Pria Ini, Setelah Dilihat Lebih Dekat Ternyata. . .

SRIPOKU.COM -- Seekor kumbang jenis Kumbang Hercules belum lama ini menjadi viral setelah keberadaannya berhasil tertangkap kamera dan diunggah seorang pengguna Facebook bernama Hirofumi Kawano.

Dikutip dari Viral 4 Real, dijuluki makhluk yang menyerupai alien, serangga yang cukup langka ini terlihat menggeliat dan menggerakkan badanya, seolah akan keluar dari kepompongnya.

Kumbang jenis Hercules merupakan salah satu jenis dari keluarga kumbang badak yang panjangnya bisa mencapai 17cm.

Mereka akan berubah dari yang awalnya berupa larva menjadi kepompong, sebelum akhirnya keluar dan menjadi kumbang dewasa.

Rekaman ini awalnya diunggah melalui dunia maya oleh Ziya Tong, seorang pembawa acara TV khusus program lingkungan dari Kanada yang bernama Daily Planet.

Dalam postingannya, Ziya menulis : “Wow. Ini kepompong dari Kumbang Hercules.”

“Seolah benda ini berasal dari Alien.”

“Dan ... kepompongnya bergerak!”

Ziya juga membagikan postingan dari seseorang yang sangat menyukai serangga yang keberadaannya sudah mulai jarang ditemukan ini.

Dalam sebuah blog bernama The Epic Creature of The Month, tertulis : “Siklus hidup Kumbang Hercules memang tak seperti serangga pada umumnya, tapi siklus hidupnya cukup lama dibanding serangga lain.”

“Setelah menetas dari telur, larva kumbang ini akan menghabiskan waktu 2 tahun menggali tanah atau memakan kayu yang sudah membusuk; bentuk larvanya seperti ulat besar berwarna putih.”

“Saat mereka sudah memiliki energi yang cukup, mereka akan berubah menjadi kepompong sebelum akhirnya berubah menjadi kumbang, saat mereka siap untuk menjadi kumbang dewasa, mereka akan keluar dari kepompongnya.”

“Saat sudah dewasa, mereka biasanya akan berkeliaran di hutan untuk mencari buah yang sudah membusuk, kawin atau bertarung dengan sesama kumbang lainnya.”

“Dengan ukuran, bentuk tanduk, serta cara hidupnya, tidak heran serangga sangat terkenal.”

VIDEO :