Di Hadapan Penggemar, Gong Yoo Menangis

SRIPOKU.COM, TAIPEI – Artis peran Gong Yoo mengadakan jumpa penggemar pertamanya di Xinzhuang Gymnasium, Taipei, Taiwan beberapa waktu lalu.

Ia dikabarkan meluangkan waktu 3,5 jam untuk bisa lebih mengenal para penggemarnya.

Seperti ditulis Soompi, tiket jumpa penggemar ini ludes hanya dalam waktu 10 menit setelah penjualan dibuka.

Dalam acara ini, Gong Yoo tak hanya berbincang-bincang dengan para penggemar. Ia bahkan membuka acara dengan menyanyikan lagu “Myself Reflected in My Heart” milik Yoo Jae Ha.

Yang menarik, ia menggunakan setelan hitam dengan topi fedora, yang mengingatkan kita akan penampilan malaikat maut Lee Dong Wook dalam Goblin.

Selanjutnya, Gong Yoo pun menceritakan soal pekerjaannya, pengalaman masa kecilnya, hingga hobi yang sering dilakukannya.

Seperti tagline dalam jumpa penggemarnya ini, “Live your dream, Hear your dream, You are my dream”, Gong Yoo pun mencoba untuk mengabulkan mimpi-mimpi para penggemar.

Misalnya, ia menyanyikan lagu sambil bermain gitar, lalu merekam suaranya agar para fans bisa menggunakannya sebagai alarm mereka.

Dalam acara ini, pria kelahiran Busan, Korea Selatan, 10 Juli 1979 ini juga mengundang sahabat baiknya sebagai tamu istimewa, yakni penyanyi dan penulis lagu bernama MYQ.

Tak disangka, ia membocorkan rahasia Gong Yoo yang hanya diketahui sahabat-sahabat baiknya saja.