Jadwal Lengkap Liga 1 Pekan Keempat

SRIPOKU.COM - Kompetisi lokal Liga 1 Indonesia sudah masuk pekan keempat yang akan kembali dimulai pada Selasa (2/5/2017).

Laga pembuka akan mempertemukan Persipura Jayapura kontra Borneo FC di Stadion Mandala, Jayapura kick off pukul 15.00 WIB.

Hari kedua bakal ada tiga partai yakni Mitra Kukar vs Persela Lamongan, Persegres Gresik United vs Persib Bandung, dan Sriwijaya FC VS Bhayangkara FC.

Berikut jadwal lengkapnya pekan keempat Liga 1 2017:

Selasa, 02 Mei 2017

15:00 WIB: Persipura Jayapura vs Borneo FC

Rabu, 03 Mei 2017

18:30 WIB: Mitra Kutai Kartanegara vs Persela Lamongan

18:30 WIB: Persegres Gresik United vs Persib Bandung

18:30 WIB: Sriwijaya FC VS Bhayangkara FC

Kamis, 04 Mei 2017

15:00 WIB: Perseru Serui VS PSM Makassar 15:00 WIB: Bali United VS Semen Padang

18:30 WIB: Persija Jakarta VS Madura United

Jumat, 05 Mei 2017

15:00 WIB: PS TNI VS Persiba Balikpapan

18:30 WIB: Arema FC VS Barito Putera