Si Stalker Mendadak Lakukan Unlike dan Unfollow

SRIPOKU.COM -- Istilah stalker lebih banyak didengungkan di media sosial, terutama Instagram yang memang sekarang banyak digunakan. Mereka yang kerap menjadi sasaran sudah mengenali beberapa kebiasaan para stalker. Here they are.

Stalker ingin tahu lebih banyak apa-apa yang diupload oleh orang yang diincar. So, mau tak mau dia harus berteman di akun media sosial si 'mangsanya' tersebut. Eh, beberapa saat kemudian, si stalker mendadak unfollow nih, hehehe.

"Apalagi jika akun kita privasi, mau tak mau harus follow kan terlebih dahulu. Begitu sudah di follback dan dia sudah bisa melihat, mendadak unfollow," kata Tary.

Kebiasaan lain yang membuatt seorang akun stalker bisa dikenali adalah membubuhi tanda like. Layaknya follow, si stalker akan mendadak unlike entah diketahui maksud dan tujuannya. Hm, mungkin tanda like yang diberi supaya si pemilik akun mau menanggapi dirinya kali ya, hehehe.

Ciri lain seorang stalker adalah selalu melihat pemilik akun incarannya ketika sedang live atau bermain Snapgram. So, para stalker wajib hati-hati nih siapa tahu kalian sedang dipancing untuk keluar dari persembunyian, hehehe.

"Kalo udah tau siapa stalkernya, saya pasti unfollow dan tidak akan follback. Selain itu akunnya saya ubah ke private," kata Dinda.