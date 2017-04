Google Translate untuk Bahasa Indonesia Makin Canggih, Makin Mirip Manusia

SRIPOKU.COM - Kemampuan layanan Google Translate untuk Bahasa Indonesia makin mendekati manusia. Google telah membekali layanan penerjemah bahasa itu dengan sebuah teknologi bernama Neural Machine Translation (NMT) untuk mewujudkan hal tersebut.

“Indonesia adalah salah satu negara dengan pengguna Google Translate paling aktif di dunia, maka kami sangat senang bisa meluncurkan teknologi ini (NMT) untuk Bahasa Indonesia," tutur Macduff Hughes, Engineering Director, Google Translate.

Lantas, apa itu NMT? Teknologi tersebut digadang-gadang mampu membuat Translate menghasilkan terjemahan yang mendekati hasil kerja manusia.

NMT sendiri merupakan pengganti "mesin" lamanya yang disebut Phrase-Based Machine Translate.

Secara singkat, teknologi NMT ini akan melihat kalimat secara keseluruhan, tak lagi kata per kata.

NMT juga menggunakan konteks yang lebih luas untuk menemukan hasil terjemahan yang paling relevan dan disesuaikan dengan bahasa percakapan dengan tata bahasa yang tepat.

"Neural Machine Translation akan membantu memberikan hasil terjemahan yang lebih baik dan natural," kata Hughes, seperti KompasTekno rangkum dari keterangan pers yang diterima, Sabtu (29/4/2017).

Sebagai contoh, ada kalimat "Kita akan bertemu di mana". Terjemahan menggunakan teknologi lama akan menghasilkan Bahasa Inggris "We'll see where".

Hal tersebut bisa terjadi karena teknologi sebelumnya lebih banyak menerjemahkan kata per kata, bukan tata bahasa yang benar.

Nah, di teknologi NMT, kalimat tersebut akan diterjemahkan menjadi "Where will we meet". Terjemahan seperti ini sudah tepat dari segi tata bahasa.

Saat ini, teknologi NMT di Google Translate tersedia untuk hasil terjemahan Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia, dan juga sebaliknya.

Di luar Bahasa Indonesia, NMT juga diaplikasikan untuk 40 bahasa lain (dari dan ke Bahasa Inggris), seperti Korea, Jepang, China, Prancis, Jerman, Spanyol, dan Rusia.

Pembaruan ini sudah bisa digunakan di Google Translate, baik melalui aplikasi Android dan iOS, desktop (translate.google.com), dan fitur penerjemah otomatis di Google Chrome.