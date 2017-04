Alex Noerdin Raih Penghargaan Gubernur Peduli Olahraga

JAKARTA -- Dianggap sebagai kepala daerah yang peduli dengan kemajuan olahraga Indonesia, Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, mendapat penghargaan pada malam penganugrahan yang bertajuk "Golden Award" dari Seksi Wartawan Olahraga Persatuan Wartawan Indonesia (SIWO PWI) Pusat 2017.

Acara ini berlangsung di Hotel Menara Peninsula Jakarta Barat, Jumat malam (28/4/2017).

Alex Noerdin mendapatkan penghargaan sebagai Gubernur Peduli Olahraga Nasional.

Ini merupakan penghargaan bergengsi atas perjuangan dan persembahan dari para Atlet, Pelatih, Pembina dan Tokoh Olahraga hingga sosoknya dianggap berjasa bagi kemajuan olahraga Indonesia dan layak mendapatkan penghargaan.

(Istimewa)

Selain Alex Noerdin, kepala daerah lainnya yang menerima penghargaan yakni Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menpora Imam Nahrawi.

Hadir dalam kesempatan ini, Ketua KOI, Erick Thohir, Ketua Umum KONI Pusa,t Tono Suratman, serta seluruh ketua PB/PP.

Dalam sambutan singkatnya, Alex Noerdin mengungkapkan bahwa penghargaan ini berkat kerja semua pihak, dari mulai SEA Games, ISG, AUG hingga event international lainya.

Ketua Panpel Golden Awar, Gungde Ariwangsa, mengungkapkan Golden Award ini salah satunya merupakan bentuk apresiasi dari para wartawan olahraga yang selama ini aktif menginformasikan kiprah para atlet indonesia di kancah internasional.

(Istimewa)

Golden Award ditetapkan dalam beberapa kategori, yakni atlet terbaik putra dan putri, pelatih terbaik, pembina olahraga terbaik, klub terbaik, gubernur serta bupati yang berperan banyak dalam pembangunan olahraga, atlet favorit putra dan putri, lifetime achievement, dan kategori the best of the best.

Penghargaan diharapkan dapat memacu sekaligus menggelorakan atlet muda Indonesia untuk lahir dan tumbuh menjadi ikon atau bintang atlet Indonesia.

“Apresiasi ini memang punya tujuan agar atlet Indonesia berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Sederet nama atlet handal Indonesia, seperti Susy Susanti dan Yayuk Basuki pernah mendapatkan penghargaan yang digagas wartawan olahraga Indonesia ini,” pungkasnya.