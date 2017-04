Pasarkan Rusunami, PP Gandeng BPJS Ketenagakerjaan

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Pemerintah terus mendorong pembangunan hunian terutama rumah susun (rusun) untuk para pekerja atau buruh dengan kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Komitmen itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan groundbreaking rusun milik (rusunami) besutan PT PP (Persero) Tbk di Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (27/4/2017).

"Pemerintah akan terus membangun rumah-rumah dengan harga terjangkau untuk pekerja MBR dan setiap dibangun kemudian habis saya minta BUMN terus membangun lagi," tutur Jokowi.

Oleh karena itu, PT PP (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT PP Urban (PP) Urban membangun 9 menara dengan total 6.000 unit rusunami untuk pekerja, dan buruh MBR.

Harga per unitnya sekitar Rp 294 juta atau Rp 8,4 juta per meter persegi yang bisa dibrli dengan membayar uang muka atau down payment (DP) 1 persen.

PP Urban bekerja sama dengan BUMN lainnya seperti BPJS Ketenagakerjaan untuk mempermudah kepemilikan, dan pembiayaan rusunami tersebut.

"Untuk MBR dipasarkan segera setelah groundbreaking dan kami utamakan memang pekerja, dan buruh. Ada kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, Serikat Pekerja, dan finansialnya dengan bank BUMN BTN," ucap Direktur Konstruksi Gedung PT PP M Aprindy dalam kesempatan yang sama.

Lebih lanjut Aprindy menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan akan menjadi off taker PP Urban pada rusunami di lokasi lainnya yang siap diluncurkan.

Kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan hanya sebatas membantu pembiayaan para pekerja, dan buruh MBR agar bisa memiliki unit rusunami.

Kerja sama ini bukan dalam hal pembangunan gedung rusunaminya.

"BPJS nggak ada di sini, dia hanya koordinasi pembiayaan pekerjanya saja. Mereka kan punya fasilitas pembiayaan rumah untuk pekerja dan itu yang akan kami manfaatkan," tuntas Aprindy.

Penulis: Ridwan Aji Pitoko