Kini, Aplikasi Uber Tampilkan Rating Penumpang

SRIPOKU.COM - Selama ini, aplikasi ride-sharing Uber di sisi penumpang bisa memperlihatkan rating sopir yang hendak ditumpangi. Rating itu kerap menentukan apakah penumpang bersedia diantar oleh sang sopir ke destinasi atau tidak.

Sementara itu, rating penggun Uber sendiri sebagai penumpang terbilang sulit diketahui. Penumpang mesti mencari opsi "Account" pada aplikasi, lalu menggulir ke bawah untuk menemukan opsi "I'd like to know my rating".

Bahkan jauh sebelum itu, penumpang yang ingin melihat rating-nya harus mengajukan permintaan via e-mail ke pihak Uber.

Nah, sekarang Uber lebih transparan memperlihatkan rating penumpang di aplikasinya. Rating itu terpatri benar-benar di bawah nama profil penumpang, pada tampilan menu utama aplikasi

Pembaruan ini bukan tanpa alasan. Uber ingin rating bintang yang terpampang nyata itu membuat penumpang lebih sadar akan kualitas sikapnya kepada sopir.

"Sopir memberikan yang terbaik untuk membuat penumpang nyaman dan kami berharap penumpang melakukan hal yang sama," begitu tertera dalam blog resmi Uber, sebagaimana dihimpun KompasTekno, Kamis (27/4/2017).

Mekanisme rating UberPool

Selain mempermudah penumpang untuk melihat rating-nya, pembaruan aplikasi Uber juga terkait dengan nasib sopir yang melayani UberPool. Diketahui, UberPool merupakan layanan yang memungkinkan penumpang A berdampingan dalam satu mobil dengan penumpang B yang destinasinya searah.

Selama ini UberPool dianggap menguntungkan penumpang, sebab bayarannya lebih murah. Untuk sopir, UberPool justru menyusahkan karena harus menjaga kenyamanan dua penumpang yang biasanya tak saling kenal.

Sopir tak bisa mengontrol sikap penumpang A terhadap penumpang B dan sebaliknya, sehingga jika penumpang A dan B saling kesal, sopir Uber-lah yang kena batunya dengan diberikan rating kecil.

Belum lagi jika destinasi A searah dengan B, tapi memang harus melewati jalan yang lebih jauh. Ini bisa membuat penumpang B kesal dan memberikan rating jelek ke sopir.

Uber tak membiarkan praktik ini berlangsung lama. Kini, jika penumpang memberikan sopir UberPool rating bintang di bawah lima, aplikasi akan meminta alasan yang lebih detail.

Jika alasannya terkait rute yang jauh, terlalu banyak jemputan, dan sikap penumpang lain, maka Uber tak akan menghitung rating itu untuk sopir dan tetap memberikan rating bintang lima secara otomatis.

Untuk menjajal pembaruan ini, pastikan aplikasi Uber Anda diperbarui melalui Google Play Store atau Apple App Store.

Penulis: Fatimah Kartini Bohang

Sumber: http://https//newsroom.uber.com/